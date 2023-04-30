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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"التعاون الإسلامي" تدين اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار اقتحامات مجموعات المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى المبارك، ومنع المصلين من الوصول إليه، معتبرة ذلك امتدادا لانتهاكات إسرائيل المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخرقًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

وحملت المنظمة ـ في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الاعتداءات الممنهجة التي تشكل استفزازًا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

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