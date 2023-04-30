بيان من الداخلية السودانية بشأن قوات الاحتياطي المركزي

أكدت الداخلية السودانية، اليوم الأحد، أن قوات الاحتياطي المركزي هي فصيل يتبع للشرطة خرجت إلى الميدان يوم أمس لتأمين الأسواق وممتلكات المواطنين التي تعرضت للنهب والسلب والتخريب.

وشددت الداخلية السودانية على أن من يقومون على قيادتها هم ضباط خريجو كلية علوم الشرطة والقانون، حيث تناولت وسائل التواصل الاجتماعي أن القوة التي خرجت تتبع للأمن الشعبي، وأن الضباط الذين يقودون هذه القوة هم في الأصل ضباط أمن، مشيرين إلى صورة أحد الضباط برتبة ملازم أول شرطة.

وقالت إن المذكور هو الملازم أول شرطة حارث مبارك جبريل الدفعة 70 ثانويين.

واختتم البيان قائلا: "نأمل ألا ينساق المواطن وراء هذه الإشاعات التي تهدف إلى زعزعة استقرار أمن المواطن كما نشير إلى أن البنك المركزي سليم وأن الحريق الذي تم تداوله هو حريق قديم لأحد افرع البنك".