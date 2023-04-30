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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ارتفاع حصيلة توريد القمح ببورسعيد إلى 3060 طنا

توريد القمح في بورسعيد
توريد القمح في بورسعيد
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أعلن محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة توريد واستلام القمح من المزارعين إلى 3060 طنا و401 كيلوجرام بدرجة نقاوة عالية الجودة.

وأشار "عوض"، خلال متابعته عملية التوريد، إلى أن ذلك يأتي في ضوء قرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023 اعتبارا من يوم 8 من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.

وأكد على أن توريد القمح مستمر حتى الانتهاء من موسم الحصاد، وذلك في وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز وإستلام القمح المحلى والتي تعمل من الساعة 8 صباحًا وحتى أخر سيارة توريد بما في ذلك العطلات الرسمية والإجازات، لافتًا أن القمح المحلي المورد درجة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للأردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 جنيها للأردب، ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450جنيها للأردب.

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