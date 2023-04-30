محافظ بني سويف يتفقد سير أعمال امتحانات النقل بالمعاهد الأزهرية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بالمرحلتين" ابتدائي وإعدادي" للتعليم الأزهري للعام 2022/2023، والتي انطلقت "أمس" وتختتم يوم 6 مايو المقبل، حيث يزيد إجمالي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي والأول الثاني الإعدادي عن 25 ألف طالباُ وطالبة بكافة المعاهد الأزهرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارته "اليوم" مجمع المعاهد الأزهرية بمدينة بني سويف، ويضم :معهد العدوي النموذجي ومعهد المستشار " ابتدائي" ومعهد فتيات " إعدادي "والمعهد الثانوي للفتيات ، حيث يؤدي ،اليوم ،طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحان في مادتي : التربية الإسلامية " فترة أولى" والدراسات الاجتماعية "فترة ثانية "،فيما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الأزهري الامتحان في مادتي : أصول الفقه /تفسير وحديث "فترة أولى "والعلوم " فترة ثانية"، وذلك في حضور الدكتور أحمد محمد الطيب بديوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، الأستاذ هاني الجويلي رئيس المدينة.

وخلال تجوله داخل اللجان اطمأن المحافظ على انتظام وسير الامتحانات ، مؤكداً على ضرورة استمرار توفير المناخ الملائم لأداء الطلاب لامتحاناتهم، والتأكيد على توفير كافة الاحتياجات اللازمة من وسائل الإضاءة والتهوية وتهيئه الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

من جانبه أشار "الطيب" إلى أن المنطقة قد أتمت استعداداتها لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2022/2023، للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية ، والتي تنطلق 20 مايو المقبل ، حيث تختتم امتحانات الابتدائية يوم 25 من نفس الشهر، ويوم 27 للشهادة الإعدادية ، فيما تبدأ امتحانات معاهد القراءات يوم 6 مايو ، وذلك بالتوازي مع امتحانات الصفين الأول والثانوي الأزهري والتي تعقد خلال الفترة من 7 إلى 16 مايو 2023.

كما أشار رئيس الإدارة المركزية ، إلى تكليفاته للقائمين على أعمال الامتحانات ، بالالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وأهمها تعليمات الكونترول بتوثيق الامتحانات الشفوية بكل دقة، حرصًا على تحقيق العدالة بين الطلاب، والتأكد من عدم وجود شكوى للطلاب من الأسئلة ومطابقتها للمناهج المقررة، لضمان خروج الامتحانات بصورة مشرفة دون أي معوقات.

وفي لفتة طيبة ، حرص رئيس المنطقة المركزية اهداء محافظ بني سويف بعض إصدارات مشيخة الأزهر الشريف ، معربا عن تقدير المنطقة لجهود وحرص المحافظ على تسهيل اجراء الامتحانات في أجواء طيبة ،وذلك من خلال تكليف رؤساء الأجهزة التنفيذية بتقديم أوجه الدعم الممكنة.

تجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي لتلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي على مستوى المعاهد الأزهرية بالمحافظة _يبلغ 13 ألف و139 تلميذاً وتلميذة بواقع ( 7176 بالصف الرابع و5963 بالصف الخامس) ، فيما يبلغ إجمالي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي 12 ألف و130 طالباً وطالبة منهم ( 6381 بالصف الأول و5749 بالصف الثاني ) ، في حين يبلغ إجمالي إدارة بنى سويف" فقط" 1111 للصف الرابع و966 للخامس الابتدائي ، و893 طالباً وطالبة بالصف الأول الإعدادي ، و844 طالباً بالصف الثاني الإعدادي.

شهدت الزيارة حضور: الشيخ عصام عيد مدير التعليم النموذجي،فاطمة عبدالرحمن مدير التعليم الثانوي، الشيخ رأفت إدريس مدير التعليم الإعدادي ،يحي مجاهد مدير إدارة الامتحانات ،خالد زكي مدير الكمبيوتر التعليمي ،أحمد علي توفيق، مسئول إدارة الأمن بالمنطقة،سعيد محمود المسئول الإعلامي.