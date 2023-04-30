استدعاء أهل طفلين لقيا مصرعهما في حريق شقة بالسلام

أمرت نيابة السلام باستدعاء أهل طفلين لقيا مصرعهما بحالة اختناق، في حريق نشب داخل شقة سكنية لسماع اقوالهم.



كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام ، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين مصرع طفلين إثر إصابتهما بحالة اختناق، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.