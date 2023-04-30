خبير تغذية: بعض الأطعمة تساعد على النوم الهادئ والوصول لوزن مثالي

أفاد خبير التغذية الدكتور مايكل موسلي، أن هناك ثلاثة خيارات غذائية يمكن أن تساعد على الحصول على نوم جيد، مما يؤدي بدوره إلى زيادة احتمالية اتخاذ خيارات غذائية صحية مناسبة في اليوم التالي، مما يساهم في الوصول إلى وزن مثالي.

وبحسب ما نشرته "ذا ميرور" البريطانية، شرح الدكتور موسلي، أن قلة النوم تؤدي إلى زيادة إفراز هرمون الجريلين، الذي تفرزه المعدة، مما يعني أن الشخص الذي ينام بشكل سيئ من المرجح أن يكتسب وزنًا زائدًا، لافتاً إلى أنه يعد الاستحمام بالماء الساخن قبل أن يتوجه الشخص إلى السرير، وقضاء وقت أقل على شاشة الهاتف أو الكمبيوتر وأن تكون غرفته مظلمة، من وسائل التمتع بنوم هادئ.

ثم سلط الدكتور موسلي الضوء على ثلاث أطعمة من المحتمل أن تساعد على النوم بشكل أفضل هي: "الأسماك الزيتية والمكسرات والبذور والخضروات".

وأشار موسلي إلى أن "الأسماك الدهنية غنية بكل من أحماض أوميغا-3 الدهنية وفيتامين D، وكلاهما يسهم في زيادة مستويات الناقل العصبي السيروتونين، الذي يتحول لاحقًا إلى الميلاتونين، هرمون النوم".

وأردف مكملًا أن "المكسرات والبذور غنية بالمغنيسيوم، الذي يشار إليه عادة بوصف "معدن النوم"، لأنه يساعد على تقليل مستويات الأدرينالين واسترخاء الدماغ".

كما أوصى موسلي بتناول البروتين الخالي من الدهون مثل السمك والديك الرومي وصدور الدجاج.

واختتم الدكتور موسلي نصائحه قائلًا إن قائمة الخضراوات، التي تساعد في إنتاج الميلاتونين بشكل طبيعي، تتضمن البروكلي والهليون والخيار، لذا يجب تناول الكثير من الخضراوات في النظام الغذائي".

الحمية المتوسطية

ونقلاً عن دراسة أجريت عام 2019، كشف الدكتور موسلي أن أولئك الذين يتبعون حمية البحر الأبيض المتوسط، وهو من أشد المتحمسين للحمية المتوسطية، يحصلون على نوم أفضل.

ففي الدراسة، اتبعت مجموعة واحدة حمية البحر المتوسط من بين المشاركين الذين اتبعوا أنظمة أخرى، وكشفت النتائج أن مجموعة الحمية المتوسطية كانت أكثر عرضة مرتين للنوم الجيد من باقي المشاركين.