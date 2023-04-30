اليوم.. بيراميدز يبحث عن انتفاضة أمام مارومو جالانتس في الكونفدرالية

يسعى فريق بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية وحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب فريق مارومو جالانتس الجنوب أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مارومو جالانتس الجنوب أفريقي في السادسة مساء اليوم الأحد على استاد رويال بافوكنج بمدينة روستنبرج، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1.

وضمت قائمة بيراميدز لمواجهة مارومو جالانتس كلا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد فتحي - أحمد توفيق

خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود صابر - محمود دونجا - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - صامويل أوجو

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس