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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مظاهرات حاشدة ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اشتعلت احتجاجات حاشدة ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل تجري في جميع أنحاء إسرائيل أمس السبت قبل بدء الجلسة الصيفية للبرلمان الإسرائيلي الأسبوع المقبل.

وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في الشوارع المركزية في تل أبيب. وانتشرت أعداد كبيرة من رجال الشرطة في موقع الاحتجاج. فيما ردد المحتجون شعارات مناهضة للحكومة ومطالبة بالديمقراطية.

ووفقا للمنظمين، الاحتجاجات تأتي ردًا على التظاهرة التي نظمها مؤيدو الحكومة والإصلاح القضائي أمام مبنى الكنيست في القدس مساء الخميس.

ويخشى معارضو الإصلاح القضائي الذي تقترحه الحكومة الإسرائيلية من أنه سيحد من تأثير المحكمة العليا على المصادقة على القوانين الأساسية، ويتيح للبرلمان فرصة الطعن في قرارات المحكمة ويمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.

ودافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الإصلاح الذي اقترحته حكومته بأنه يهدف لتحقيق التوازن بين الفروع الثلاثة للحكومة من خلال حلول توفيقية ولا يعني "خضوع" المحكمة العليا للبرلمان، كما يعتقد معارضو الإصلاح.

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