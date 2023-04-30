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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادًا للقاء الكونغو وديًا.. صور

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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اختتم المنتخب الأوليمبي تدريباته خلال معسكره الجاري بالإسكندرية استعدادًا لأداء ودية الكونغو فى السادسة مساء اليوم الأحد باستاد الإسكندرية ضمن برنامج إعداد المنتخبين للمشاركة فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024  حيث يتأهل اول ثلاث منتخبات مباشرة إلى الأولمبياد بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وشهد التدريب الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف  على المنتخب وعامر حسين عضو مجلس الإدارة، وأدى اللاعبون تدريبات متنوعة وقوية وسط توجيهات لا تتوقف من روجيريو ميكالي المدير الفني.

وتضمنت التدريبات أداء بعض الجمل الفنية والخططية المنتظر تنفيذها فى لقاء الكونغو وهو منتخب ليس بالسهل فقد تأهل إلى أمم أفريقيا على حساب جنوب أفريقيا.

وشارك اللاعبون جميعا فى التدريبات بشكل قوى بحثا عن التواجد فى التشكيل الأساسي ووضحت المنافسة بينهم  من أجل نيل ثقة ميكالي، واللاعبون هم:

فى حراسة المرمى: على محمد يحيى الجابري، محمد جميل محمد نديم، محمد أحمد السيد عبده الشهير بسيحه.

وفى خط الدفاع: حسام عبدالمجيد عبدالسلام، محمد طارق، حاتم محمد سكر، محمد محمد هيثم عدنان، محمد حمدي، أحمد عيد، عمر فايد، محمد سمير، أحمد بهاء، أحمد السيد عبدالنبي وكريم الدبيس.

وفى خط الوسط: محمد حسام بيسو، أحمد عبدالرحيم حلمي إيشو، مصطفى سعد شلبي عبدالله، عماد ميهوب قرني، أحمد فوزي محمد عطية، عربي بدر، محمد محمد شحاتة، عبدالغني محمد رضوان، محمود جهاد، على محمود زعزع.

وفي خط الهجوم: أحمد عاطف قطة، عبدالرحمن عاطف أجويرو، أسامة فيصل.

 

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