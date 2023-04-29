10 مايو.. انطلاق مؤتمر “اقتصاد المعرفة” بجامعة عين شمس

تنطلق النسخة الحادية عشر من المؤتمر الدولي لجامعة عين شمس والذي يقام تحت تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وبعنوان " اقتصاد المعرفة ...لحياة أفضل "، وذلك خلال الفترة من 10 وحتى 11 مايو المقبل، بمشاركة مجموعة من الأكاديميين الدوليين ونخبة من دكاترة الجامعات المصرية.

ويأتي المؤتمر برئاسة الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا - والرئيس التنفيذى للمؤتمر، وبحضور أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعات المصرية أو خارجها والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا.

وقال الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي والرئيس التنفيذي للمؤتمر أن المؤتمر يأتي هذا في إطار حرص الجامعة وقطاع البحث العلمى والدراسات العليا على تحقيق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة وبناء الإنسان من أجل حياة أفضل على كافة المستويات، كما يتضمن مجموعة من الأبحاث الأكاديمية والعلمية لمجموعة من الخبراء والأكاديميين الدوليين.

وأضاف “صالح” كما يقام على هامش المؤتمر “المؤتمر العلمي لوحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية، والذي يناقش من خلاله القوة الناعمة ”الفن والأدب" في مواجهة جرائم العنف ضد المرأة، و المرأة والابداع الموسيقي، ودور المؤلفات الموسيقيات في الأعمال الفنية المصرية “دراسة نقدية” و صوره المرأة في الأغاني العربية المختلفة في دولة الكويت “عاليا حسين” نموذجا مشروع الخردة باب رزق و مبادرة " صنعة في ايديا ..امان ليا ". - نغصات الحياة اليومية عند المرأة الافريقية، والمرأة، العمارة، الحياة، وقصائد عن الشعر والمرأة، كما سيناقش أيضًا القضية السكانية المرأة مؤثر ومتأثر و المرأة والسلام المجتمع من منظور جغرافي المرأة وادورها المجتمعي - رؤية الشباب لخصائص الأسرة بين الأمثال الشعبية والمتغيرات المعاصرة، كما ستقام احتفالية بمناسبة مرور 40 عامًا على إنساء كلية الدراسات البيئية.

الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس