صور| حفر 3 آبار جوفية لاستصلاح 500 فدان بواحة باريس في الوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، بدء أعمال حفر وإنشاء ٣ آبار ري زراعية بنطاق قرى جورمشين ٧ بمركز باريس.

وأكد المحافظ ،أن المشروع يهدف إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار الزراعي بالمركز لاستصلاح وزراعة ٥٠٠ فدان، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وغير التقليدية، موجهًا بتشكيل لجنة مختصة من المركز وقطاعات الزراعة والري ومركز بحوث الصحراء؛ لاختيار أنسب المواقع لحفر الآبار وتكليف مديرية الطرق بتمهيد الطرق المؤدية لها.

وأضاف الزملوط، أن مساحة الأراضي الزراعية على مستوى محافظة الوادى الجديد وفقا لإحصائيات القطاع الزراعي بلغت حوالي 1,9 مليون فدان صالحة للزراعة جرى زراعة 508 ألف و787 فدان على مستوى مراكز المحافظة، وتحتل منطقة شرق العوينات النسبة الأكبر في المساحات المنزرعة بواقع 196 ألف فدان فيما تبلغ مساحة الأراضى الغير مزروعة 581 ألف و288 فدان والتى جرى حصرها كأراضي صالحة لاستزراع أغلبها فى منطقة شرق العوينات أيضا بواقع 157 ألف و151 فدان .

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية نجحت فى إضافة محور جديد للتنمية الزراعية والجذب السكانى بمنطقة مفيض باريس والذى يحتوى على بحيرة مياه عذبة على مساحة 450 كيلو متر مربع بطول 30 كيلومتر وعرض 15 كيلومتر وتحتوي على 27 مليار متر مكعب من المياه، وجرى وضع خطة لاستغلالها في الزراعة وإنتاج الثروة السمكية.

وأكد المحافظ أن فريق بحثى من التنفيذيين المتخصصين والمستثمرين قاموا باستطلاع الموقف على الطبيعة لبحث الاستغلال الأمثل لمياه المفيض وتوصيل مياه البحيرات للأراضي الصالحة للزراعة بمحيطها وجرى تنفيذ أعمال طرق وخدمات اتصالات بتكلفة تصل إلى حوالي 50 مليون جنيه لدعم القطاع الاستثمارى بالمنطقة.

البدء في حفر 3 آبار جوفية لاستصلاح 500 فدان بواحة باريس في الوادي الجديد (1)

البدء في حفر 3 آبار جوفية لاستصلاح 500 فدان بواحة باريس في الوادي الجديد (2)

البدء في حفر 3 آبار جوفية لاستصلاح 500 فدان بواحة باريس في الوادي الجديد (3)

البدء في حفر 3 آبار جوفية لاستصلاح 500 فدان بواحة باريس في الوادي الجديد (4)

البدء في حفر 3 آبار جوفية لاستصلاح 500 فدان بواحة باريس في الوادي الجديد (5)