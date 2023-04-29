مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بالوادي الجديد

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 3 آخرين، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين بمركز الفرافرة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم سيارتين بطريق " الفرافرة – الداخلة" بالقرب من محطة وقود قرية " الكفاح " التابعة لمركز الفرافرة أسفر عن وفاة أحمد بسيوني محمد علي، 44 عامًا، وإصابة كل من إسماعيل السيد محمد، 34 عامًا، محمود شعبان محمود، 34 عامًا، محمد ابراهيم أبو المجد بيومي، 42 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المتوفي والمصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية، فيما جرى إيداع جثة المتوفي بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما انتقلت معدات وحدة مرور الفرافرة والوحدة المحلية للمركز لرفع آثار الحادث من طريق " الفرافرة – الداخلة"، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.