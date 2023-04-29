خالد البلشي: تعيين الصحفيين المؤقتين حق دستوري

ثمَّن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، جهود رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي في العمل على حل مشكلات الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية وتعاونه الدائم لتذليل أي عقبات تقابلهم خلال تأدية عملهم، والعمل على التواصل المستمر مع الجهات المعنية لحصولهم على حقهم في التعيين.

ويواصل نقيب الصحفيين العمل على حل أزمة الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية، مؤكدا أن حق العمل أحد الحقوق الرئيسية التي تدافع عنها نقابة الصحفيين.

وفي لقائه مع مجموعة من الصحفيين المؤقتين صباح اليوم، قال البلشي، إن النقابة ستتخذ عددًا من الإجراءات لدعم ملفهم مع الجهات المعنية، علاوة على تواصله الدائم لحل الأزمة.

وأضاف أن النقابة ستخاطب الهيئة الوطنية للصحافة رسميًا، بالإضافة إلى مخاطبة مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن النقابة تأمل في حل الأزمة في أقرب وقت.

وأوضح البلشي أن الصحافة مهنة الشباب، لذا من الضرورى تعيين الصحفيين المؤقتين، خاصة أنه يتم الاعتماد عليهم فى جميع مراحل العمل الصحفى بعد إحالة الكثير من الصحفيين للمعاش.

كان نقيب الصحفيين قد أكد على ضرورة حل أزمة الصحفيين المؤقتين وتعيينهم بالمؤسسات القومية لضخ دماء جديدة بتلك المؤسسات ومنع الشيخوخة بها.