ريال مدريد يتقدم على ألميريا بـ«هاتريك» بنزيما في الشوط الأول

تقدم فريق ريال مدريد على ضيفه ألميريا بثلاثية مقابل هدف، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء ثلاثية الريال عن طريق الفرنسي كريم بنزيما، الذي أحرز هاتريك في الدقائق 5 و17 و42 من ركلة جزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل الضيوف هدفًا في الدقيقة 45+1 بقدم لازارو، من صناعة لارجي رامازاني.

وواصل بنزيما، مطاردته للبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، على صدارة هدافي الموسم الجاري 2022-2023 في الليجا الإسبانية.

ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر، فيما يأتي ألميريا في المركز الخامس عشر وفي رصيده 33 نقطة.