تريزيجيه يصنع هدفًا في خسارة طرابزون من قونيا سبور بالدوري التركي

تلقى فريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، خسارة من قونيا سبور بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب قونيا بويك شهير بيليدي، في إطار منافسات الجولة 32 من عمر بطولة الدوري التركي.

وشارك تريزيجيه في التشكيل الأساسي للمباراة، حتى غادر أرضية الميدان في الدقيقة 80، باستبداله بزميله ماكسيمليانو جوميز.

ونجح الجناح المصري في صناعة أول أهدافه بعد عودته من الإصابة، وذلك في مباراة طرابزون سبور وقونيا سبور، حينما تسلم الكرة وسددها بيسراه، ولكنها ذهبت صوب زميله ماريك هامسيك الذي حولها مباشرة في الشباك في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

وكانت آخر مساهمة تهديفية لـ تريزيجيه، جاءت في الأول من شهر فبراير الماضي بتسجيله لهدف ضد أنطاليا سبور.

وبهذا الهدف، سجل محمود حسن تريزيجيه، 7 أهداف وصنع 2 آخرين مع طرابزون سبور في الدوري التركي خلال هذا الموسم.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث سجل أليخاندرو بوزيلو هدف تعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، أحرز سونير ديكمين هدف الفوز لقونيا سبور في الدقيقة 85، لتنتهي المواجهة بنتيجة 2-1.

وبتلك النتيجة، بقى طرابزون سبور في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 45 نقطة، فيما ارتقى قونيا سبور إلى المركز الخامس وفي رصيده 48 نقطة.