هيرميس" ثاني أكبر شركة بالشرق الأوسط بسوق الإكتتابات في الربع الأول

السبت 29/أبريل/2023 - 08:43 م

قالت شركة "ريفينيتيف"، إحدى شركات مجموعة بورصة لندن "LSEG"، فى تقرير اقتصادي حديث، حول رصدها لسوق الصفقات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، إن شركة "المجموعة المالية هيرميس" أظهرت أداءً قويا خلال الربع الأول من العام بمنطقة الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بسوق الإكتتابات.



وأشارت "ريفينيتيف" فى تقريرها، إلى أن شركة "المجموعة المالية هيرميس" حلت فى المرتبة الثانية من حيث جدول الإكتتابات بالمنقطة الربع الأول باستحواذها على حصة سوقية بلغت نسبتها نحو 12.9 %، بينما حل "بنك دبي الإسلامي" المركز الأول في جدول الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2023 بحصة سوقية بلغت 13.9 %.

وتعد "المجموعة المالية هيرميس" هي المؤسسة المالية الرائدة في الأسواق الناشئة وتحظى الشركة بانتشار واسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وجنوب الصحراء.

وتحظى المجموعة بتواجد مباشر في 14 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة.

وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة.

وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

وذكر تقرير"ريفينيتف"، أن إجمالي الإصدارات المتعلقة بالأسهم والأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ حوالي 3.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023.

وانخفضت عائدات الشركات في المنطقة بنسبة 6 % مقارنة بالربع الأول 2023 من العام السابق 2022، بينما انخفض عدد الإصدارات بنسبة 7 %.

وشكلت الطروحات العامة الأولية 99 % من اجمالي الأنشطة المسجلة، بينما استحوذت الإصدارات اللاحقة على 1 %.

وتم تسجيل ما مجموعه 13 عرضًا عامًا أوليًا خلال الربع الأول من عام 2023، بما يتوافق مع عدد الاكتتابات الأولية التي تم إصدارها في العام السابق.

وجمعت هذه الاكتتابات عائدات بلغت قيمتها حوالي 3.5 مليار دولار، بانخفاض 5.3 % عن العام الماضي.

وجمعت "أدنوك غاز بي إل سي" ما قيمته 2.5 مليار دولار في أول ظهور لها في سوق الأسهم في مارس، مما يجعلها أكبر طرح عام أولي عالمي حتى الآن خلال هذا العام وأكبر اكتتاب عام للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الإطلاق.

وكان قطاع الطاقة أكثر نشاطًا حيث جمعت جهات الإصدار 2.8 مليار دولار تمثل 78 % من إجمالي عمليات زيادة رأس المال في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

ويتصدر كل من قطاعي التكنولوجيا المتقدمة والمالية المراكز الثلاثة الأولى، حيث يمثلان 14 % و7 % من الحصة السوقية.

وكشف التقرير عن أن إجمالي إصدارات سندات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ 26.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف القيمة المسجلة خلال الربع الأول من عام 2022.

وكانت المملكة العربية السعودية أكثر الدول نشاطًا خلال الربع الأول في عام 2023، حيث تمثل 67 % من إجمالي عائدات السندات، تليها الإمارات العربية المتحدة 17 %، والمغرب 9 % ومصر 6 %.