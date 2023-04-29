الأمم المتحدة: مصر حققت نهضة عمرانية وحضارية في عهد السيسي وفخورون بالعاصمة الإدارية

أشاد جان بيير إمباسى مساعد الأمين العام لعمليات السلام بالأمم المتحدة، والأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بما حققته مصر نهضة ونجاح تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى في مجال التنمية العمرانية والحضرية على المستوى الأفريقي والإقليمى، معرباً عن فخرة وانبهاره كأفريقى بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تليق بالجمهورية الجديدة للدولة المصرية وحجم العمل والتطوير الذى تقوم به مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف جان بيير أن مصر دائماً في عهد الرئيس السيسى عودتنا على الإبهار والإنجاز في مختلف المجالات وأصبحت مثال يحتذى به في العديد من الملفات.

وأشار الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية إلى التزام المنظمة بدعم الحكومة المصرية في الإعداد لقمة المدن الأفريقية وتنظيمها، مع توفير المحتوى العلمي لها، وحشد المشاركين من جميع أنحاء أفريقيا ومناطق العالم لحضور القمة ، مشيراً إلى رغبة المنظمة في الاستفادة من التجارب والخبرات المصرية الناجحة خاصة في قطاعات التطوير الحضرى والعمرانى والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " للدول الأفريقية لتوفير حياة آمنة ومستقرة وتليق بشعوب القارة.

ورحب بالدعم والمساندة التي تقدمها وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة للمكتب الاقليمى لمكتب شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية (نارو) بمنطقة النزهة، لافتاً إلى رغبة المنظمة في بدء تنظيم عدد من البرامج والفاعليات والأنشطة بالمقر الاقليمى للمنظمة بمحافظة القاهرة خلال الفترة القادمة مما سيعطى المكتب الاقليمى دوراً فاعلاً في الأجندة الأفريقية.

وقال جان بيير إمباسى أن مصر تتمركز على خريطة التنمية الحضرية والعمرانية على مستوي القارة الأفريقية والعالم ، حيث تستضيف القاهرة المنتدى الحضرى العالمي بالتعاون مع الأمم المتحدة ، وكذا قمة المدن الأفريقية (أفريسيتي) المقرر عقدها في 2025 ، واقترح الأمين العام للمنظمة إمكانية تنظيم منتدى حضرى أفريقى بالقاهرة.