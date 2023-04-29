أول تعليق من مدرب الفراعنة على نتيجة قرعة كأس العالم للسلة

علق الكندي روي رانا المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة على قرعة كأس العالم 2023 التي أقيمت عصر اليوم في الفلبين.

وتقام بطولة كأس العالم في الفلبين واليابان وإندونسيا بمشاركة 32 منتخبًا في الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري.

وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بصحبة المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا.

وقال روي رانا في تصريحات للمركز الإعلامي بالاتحاد المصري لكرة السلة: "إنه لشرف كبير أن نتواجد من جديد وسط أفضل منتخبات العالم".

وتابع: "طريقنا دائمًا مليء بالتحديات ولكننا سنكون مستعدين لمنافسة ثلاثة منتخبات من ذوي المستويات العالية من أوروبا وأمريكا الشمالية".

وأضاف: "سنكون مستعدون للقتال دومًا في كل خطوة للمنتخب المصري في الطريق إلى رحلة كأس العالم".