محافظ كفر الشيخ يعتمد استحداث مخططات تفصيلية لعدد من القرى

اعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، استحداث المخططات التفصيلية ، لعدد من القرى بمراكز سيدي سالم وقلين والرياض وبيلا بمركز سيدي سالم، فاعتمد المخطط التفصيلي المحدث لقرية برية لاصيفر، التابعة للوحدة المحلية لقرية برية لاصيفر بمركز سيدى سالم، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية دمرو - التابعة للوحدة المحلية لقرية دمرو بمركز سيدى سالم.

كما اعتمد استحداث المخطط التفصيلي لعدد من قرى قلين، لقرية قونه، التابعة للوحدة المحلية لقرية قـــونه، والمخطط التفصيلي المحدث كفر يوسف حنس،التابعة للوحدة المحلية لقرية حصة الغنيمي، والمخطط التفصيلي المحدث كفر يوسف داود، التابعة للوحدة المحلية لقرية حصة الغنيمي، والمخطط التفصيلي المحدث الغنيمي، التابعة للوحدة المحلية لقرية حصة الغنيمي، والمخطط التفصيلي المحدث حصة الغنيمي، التابعة للوحدة المحلية لقرية حصة الغنيمي، والمخطط التفصيلي المحدث منشية عجلان، التابعة للوحدة المحلية لقرية حصة الغنيمي، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية ميت الديبة، التابعة للوحدة المحلية لقرية ميت الديبة، والمخطط التفصيلي المحدث شباس عمير، التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس عمير، والمخطط التفصيلي المحدث كفر الجزاير، التابعة للوحدة المحلية لقرية البكاتوش.

واعتمد أيضا استحداث المخطط التفصيلي المحدث لقرية أبو مصطفي،التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو مصطفى، مركز الرياض، كما اعتمد المخطط التفصيلي المحدث لقـــرية دار السلام، التابعة للوحدة المحلية لقرية دار السلام بمركز بيلا.