صرف متهم بإطلاق أعيرة نارية على الكلاب بالمنيل من النيابة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم السبت، صرف متهم في واقعة الإدعاء بإطلاقه أعيرة نارية على الكلاب في منطقة المنيل.

وطلب النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار .

وتبين من تحقيقات النيابة والتحريات الاولية، وجود خلافات بين سيدة وشخص بسبب إطعامها الكلاب أسفل العقار وتجميعهم أسفل المنزل هو سبب الخلاف، وتبين انه لم يتعدى بالأعيرة النارية على أحد ولم يطلق الرصاص .

بدأت الواقعه برصد تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على الكلاب الضالة بالشارع ، وإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

وبالفحص أمكن تحديد القائمة على نشر مقطع الفيديو إحدى السيدات، وتبين قيامها بتحرير محضر ضد أحد الأشخاص؛ لتعدىه عليها بالسب والشتم وادعائها - على غير الحقيقة - إطلاقه أعيرة نارية على الكلاب الضالة.