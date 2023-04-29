محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الصالحية المركزي

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم السبت بزيارة تفقدية لمستشفى الصالحية المركزي ، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى والتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم والتزامهم بالنوبتجيات الصباحية المقررة لهم.

وتفقد المحافظ أقسام المستشفى للتأكد من توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية بالمستشفى ، مشددًا على إدارة المستشفى بحسن استقبال المرضى وتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وأكد محافظ الشرقية على مدير إدارة المستشفى بضرورة الإلتزام بمواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية لكافة الأجهزة والمعدات الطبية ومراجعتها باستمرار ، قائلًا لن أسمح بأي إهمال أو تقصير في العمل حفاظًا على أرواح المواطنين.

وقال غراب إن الدولة تولي إهتماًما بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل خلال الفترة القادمة لتطوير المنظومة الصحية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطن والقضاء على قوائم الإنتظار لبناء مجتمع سليم قادر على العمل والتنمية.

رافق المحافظ في الزيارة المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة ومراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة.