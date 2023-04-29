رئيس الزمالك يجتمع مع لاعبي الطائرة قبل المواجهة الفاصلة لنهائي الكأس

يعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك، خلال ساعات قليلة جلسة مع الجهاز الفني ولاعبي كرة الطائرة بالنادي، وذلك لتحفيزهم لحصد لقب كأس مصر على حساب الأهلي، في المباراة الفاصلة بين الفريقان والمقرر لها مساء غد الأحد.

وفاز فريق كرة الطائرة بالزمالك، على حساب الأهلي بنتيجة 3-2 في الأشواط، مساء الخميس، ضمن أولى مباريات نهائي كأس مصر لكرة الطائرة، قبل أن يخسر الفارس الأبيض أمس الجمعة المباراة الثانية بنفس النتيجة ليتم اللجوء لمباراة فاصلة ثالثة غدًا الأحد لتحديد بطل الكأس .

يقام نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بنظام البلاي اوف “بست اوف 3” ويتوج بالبطولة الفريق الذي يحقق فوزين خلال الثلاث مواجهات.

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.