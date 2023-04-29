موعد تحرك حافلة الأهلي إلى ملعب مركب محمد الخامس

تغادر حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء إلى مركب محمد الخامس في الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، بعد انتهاء المحاضرة الأخيرة للجهاز الفني استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني خضوع اللاعبين لمران بدني خفيف في فندق الإقامة ضمن البرنامج التدريبي الخاص بالتحضير للمباراة.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته أمس الجمعة على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز الفريق بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي.