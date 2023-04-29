ads
السبت 29 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد تحرك حافلة الأهلي إلى ملعب مركب محمد الخامس

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تغادر حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء إلى مركب محمد الخامس في الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، بعد انتهاء المحاضرة الأخيرة للجهاز الفني استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني خضوع اللاعبين لمران بدني خفيف في فندق الإقامة ضمن البرنامج التدريبي الخاص بالتحضير للمباراة.

 وكان الفريق قد اختتم تدريباته أمس الجمعة على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز الفريق بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي.

الأهلى مركب محمد الخامس الرجاء المغربي الدار البيضاء دوري أبطال أفريقيا