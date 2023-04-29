انطلاق ختام منافسات الاسكيت بكأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة

انطلقت صباح اليوم السبت على مجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ختام منافسات الاسكيت لبطولة كأس العالم لرماية الخرطوش، التي تقام في مصر خلال الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل.

ويشارك في هذه البطولة أكثر من 450 رام ورامية من مختلف أنحاء العالم، ويبدأ من غد التدريبات الرسمية ومنافسات التراب.

وأكد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، أن المنافسات شهدت قوة كبيرة سواء على مستوى الرجال والسيدات مؤكداً أن البطولة تشهد حضور أبطال العالم من جميع الدول وهذا ينعكس على قوة المنافسة في البطولة.

وأضاف حسني أن نجاح المنظومة الرياضية بسبب تكاتف جميع قيادات الدولة وتنفيذ خطة فخامة السيد رئيس الجمهورية لإظهار مصر بمظهرها الحضاري أمام العالم ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية.