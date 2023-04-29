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السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سوريا.. إصابة ثلاثة مدنيين جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطًا في محيط حمص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أُصيب ثلاثة مدنيين ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطًا في محيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه "حوالي الساعة الثانية عشرة و50 دقيقة من فجر اليوم السبت، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى "إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات".

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