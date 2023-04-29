بوتين: علينا التصرف بوضوح وبسرعة في مواجهة العقوبات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، ضرورة التصرف بوضوح وبسرعة في مواجهة العقوبات، مشيرًا إلى أن المهمة ليست التكيف معها، ولكن إنشاء أساس للتنمية الناجحة للبلاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وذكر بوتين، خلال كلمة ألقاها في اجتماع مع أعضاء مجلس المشرعين في الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية: "زملائي الأعزاء، اليوم، وفي سياق العدوان الاقتصادي، يتعين على البرلمان والحكومة وجميع السلطات الإقليمية والمحلية التصرف بوضوح وسرعة، والعمل كفريق واحد متماسك ومنسق بشكل جيد".

وأشار إلى أنه، كما قال سابقا، لا ينبغي أن نتكيف وننتظر الضغط الخارجي، ولكن يجب أن نضع الأساس لتنمية طويلة الأمد مستقلة وناجحة.

يذكر أن، الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا، عقب إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.

إضافة إلى ذلك، حُظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.