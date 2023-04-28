الاتحاد الأوروبي يرفع حظر استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا

اتفقت المفوضية الأوروبية مع 5 دول أوروبية على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا على أن تقوم تلك الدول بإلغاء الحظر الأحادي في مقابل حزمة مساعدات للمزارعين بقيمة 100 مليون يورو.

وقال فالديس دومبروفسكيس مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة عبر حسابه على "تويتر": "توصلت المفوضية الأوروبية إلى اتفاق مع بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، بشأن المنتجات الزراعية الغذائية من أوكرانيا".

وتابع: "العناصر الرئيسية التي تم الاتفاق عليها مع أوكرانيا: إلغاء التدابير الأحادية الجانب من قبل بولندا وسلوفاكيا وبلغاريا والمجر، وتدابير استثنائية لأربعة منتجات: القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس، وتقديم حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون يورو للمزارعين المتضررين من الدول الخمسة".