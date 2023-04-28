للعام الثالث على التوالي.. مصر تفوز بجائزة التميز من اتحاد البريد العالمي

فاز البريد المصري للعام الثالث على التوالي بجائزة اتحاد البريد العالمي "تعاونيات البريد السريع"؛ على تميزه في خدمة عملاء البريد السريع على المستوى الدولي، بعد تطبيق أعلى معايير الجودة والالتزام بمعايير الاستعلام والتسليم الدولية؛ جاء ذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة لتعاونيات البريد السريع المنعقدة بمقر اتحاد البريد العالمي بالعاصمة السويسرية (برن)، وقد تسلم الجائزة عبدالنبي حمدي، مساعد رئيس قطاع التعاون الدولي.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن فوز البريد المصري بهذه الجائزة للمرة الثالثة على التوالي يمثل تجسيدًا واضحًا للنجاح الذي حققه البريد المصري في تطبيق كافة المعايير الدولية على جميع الخدمات، ويؤكد ريادة مصر في تقديم الخدمات البريدية".

وأوضح رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن معايير الحصول على هذه الجائزة تأتي بناءً على مؤشرات أداء رئيسية عالية الدقة يتم قياسها من الاتحاد البريدي العالمي على جودة خدمة العملاء، حيث يتم قياسها بناءً على عدة محاور تتمثل في الالتزام بمعايير التسليم الدولية، ودقة الرد على الشكاوى والاستعلامات الدولية، والامتثال للمعايير الدولية لتبادل البيانات؛ الأمر الذي تطلب جهدًا كبيرًا للوصول بخدمات البريد المصري إلى مستويات الجودة العالمية.

وأشاد فاروق بالجهود التي يبذلها العاملون بالبريد المصري وتفانيهم في إنجاز العمل بالدقة المنشودة والجودة المطلوبة؛ من أجل رفع اسم مصر عاليًا بين الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي.