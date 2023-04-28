ضبط سيدة في الشرقية لاتهامها بقتل طفلها وتقطيع جثته

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس اليوم الجمعة من ضبط سيدة لاتهامها بقتل طفلها وتقطيع جثته في قرية أبو شلبي لإصابتها بحالة نفسية وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بضبط ربة منزل متهمة بقتل طفلها في منزلها بدائرة المركز.

تبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات وقتلت طفلها البالغ من العمر 5 سنوات وقطعت جثته ووضعتها في إناء داخل دولاب بمنزلها.

تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.