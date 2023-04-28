بوتين يقر تشديد العقوبة.. المؤبد لمرتكبي جريمة الخيانة العظمى في روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يتعلق بتعديلات على القانون الجنائي الروسي يشدد العقوبة على مرتكبي جريمة الخيانة العظمى، لتصل إلى السجن المؤبد، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وتم نشر الوثيقة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية علي الانترنت، حيث يتم إجراء تعديلات على المادة 275 من "الخيانة العظمى" من القانون الجنائي لروسيا بالنسبة للتجسس لتصبح عقوبة بالسجن المؤبد لتسريب معلومات تشكل أسرارا للدولة للأجانب، أو الانضمام إلى صفوف العدو أو تقديم مساعدة مالية أو لوجستية أو استشارية أو أي مساعدة أخرى لدولة ترعى الأنشطة الموجهة ضد روسيا.

وكان هذا القانون في السابق يقر عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما، مع غرامة تصل إلى 500 ألف روبل.