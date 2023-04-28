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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

اكتشاف عنكبوت يعيش داخل أذن امرأة صينية

عنكبوت
عنكبوت
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب يظهر عنكبوتًا يهاجم كاميرا صغيرة، ولكن تبين فيما بعد أن هذا الحدث وقع داخل أذن امرأة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا صن فقد توجَّهت امرأة صينية إلى المشفى بعد أن عانت من طنين في أذنها وبعد الكشف الأولي عليها، لم يلاحظ الأطباء أي شيء غريب، ولكنهم سرعان ما أدركوا أن الأصوات الغريبة والألم ينبعث من عنكبوت كان يعيش داخل أذنها دون أن تدري.

وصرح الطبيب قائلًا: "إن النسيج الذي صنعه هذا العنكبوت يشبه إلى حد كبير غشاء الطبلة في الأذن، وعندما أدخلت المنظار في الأذن لأول مرة، لم أعثر على أي شيء غير طبيعي، ولكن عندما نظرت عن كثب، بدا أن هناك شيئًا ما يتحرك في الأسفل، ولقد قمت بتمزيق شبكة العنكبوت، وكان على وشك الفرار، ولكن تم إزالتها في النهاية بسلاسة".

وأكد الطبيب أن المرأة لم تتعرض لأي أذى جسدي بإذن الله، إذ لم يكن العنكبوت سامًا، ولم تتعرض سوى لأضرار طفيفة في القناة الخارجية للأذن.

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