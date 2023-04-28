إصابة ١٠ أشخاص فى انقلاب ٣ سيارات ملاكى بالمنيا

أصيب 10 أشخاص، إثر انقلاب 3 سيارات ملاكي في حوادث متفرقة بالمنيا.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق البويطي، المتفرع من الصحراوي الغربي أمام الوحدة المحلية بصندفا.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: فاروق أحمد فاروق 21 عاما، أحمد محمد 40 عاما، محمد أحمد 38 عاما، حسن أحمد 48 عاما، شقيقة رمضان 40 عاما، وجميعهم يقيمون في مركز بني مزار، وتم نقلهم إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

كما تلقي مدير الأمن، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الزراعي السريع، أمام قرية البرجاية في مركز المنيا، مما أسفر عن إصابة كلا من: محمد أحمد 30 عاما، مهندس، كيرلس كمال 30 عاما، مهندس، ويقيمان بمدينة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي "الجيش"، بالقرب من قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص هم: رأفت محمد 77 عاما، بالمعاش، عز حامد 40 عاما، ونجله أدهم 10 سنوات، ويقيمون في حلوان بمحافظة القاهرة.