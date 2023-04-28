الثلاثاء.. مناقشة رواية "برج الصفوة" لأسامة حداد في مكتبة خالد محيي الدين

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 2 مايو 2023، ندوة نقدية لمناقشة رواية "برج الصفوة" للشاعر والروائي أسامة حداد، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب الروائي والقاص جمال زكي مقار، ويدير الندوة الإعلامي عمرو الشامي.

وقد صدرت رواية "برج الصفوة" عن دار ومضة للنشر بالجزائر، والتي تعد الرواية الثانية للكاتب أسامة حداد، بعد روايته الأولى "حقل البيتزا"، إلى جانب تسعة دواوين شعرية، من بينها: "ألعاب صغيرة"، و"شرور عادية"، و"أن تكون شبحا"، و"العشوائي"، و"متاح للمشاهدة"، وغيرها.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

