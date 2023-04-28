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الجمعة 28 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرقابة النووية الإماراتية تستعرض خططها لدعم COP28

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عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات، اجتماعًا عرض خلاله كريستر فيكتورسون مدير عام الهيئة تقريرًا عن أنشطتها.

ومنها بناء قدرات موظفي الهيئة عبر المشاركة في برنامج الزمالة في الهيئة الفرنسية للطاقات البديلة والطاقة الذرية، والتي تمتد ثلاثة أشهر إضافة إلى استكمال الموظفين الإماراتيين الجدد لبرنامج مشغلي المفاعلات، والذي يأتي تماشيًا مع جهود الهيئة لتزويد شباب الإمارات بالمهارات اللازمة للرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات.

من جانبه أكد فيكتورسون خلال الاجتماع الذي جرى مؤخرا على مشاركة موظفي الهيئة في اجتماع الاستعراض الثامن والتاسع المشترك للأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمان النووي، والذي عقد في مارس الماضي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بالنمسا والذي قدمت خلاله دولة الإمارات التقرير الوطني الذي يتناول التدابير التشريعية والرقابية والإدارية التي اتخذتها الدولة للوفاء بالتزاماتها كطرف متعاقد للاتفاقية.

ووافق مجلس الإدارة على خطة عمل الهيئة التي سيتم تنفيذها في ضوء استضافة دولة الإمارات هذا العام الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

COP28 الدولية للطاقة الذرية الوكالة الدولية للطاقة الذرية امارات - الإمارات