وزير الدفاع البيلاروسي: أمريكا تنتهج سياسة زعزعة الاستقرار والمواجهة في منطقة شنغهاي للتعاون

الجمعة 28/أبريل/2023 - 02:21 م

قال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، إن الولايات المتحدة تنتهج سياسة زعزعة الاستقرار والمواجهة في منطقة منظمة شنغهاي للتعاون.

وأضاف خرينين - خلال اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، وفقا لقناة (روسيا اليوم) اليوم الجمعة، أن نشاط واشنطن يزعزع استقرار المناطق، ويجبر بقية الدول، منافسين وحلفاء، على الدخول في مواجهة، وقد تجلى الخط الأمريكي الهادف في السعي نحو جني فوائد أحادية الجانب من أي أزمة حول العالم.

وأشار إلى أن العالم أحادي القطب الذي كان موجودا منذ 30 عاما أصبح شيئا من الماضي، وبالتالي فإن بعض القوى تواجه أزمة العولمة، المبنية على الهيمنة النقدية والمالية والتكنولوجية والثقافية للولايات المتحدة، التي يعنيها الحفاظ على النموذج أحادي القطب للعالم.

وأضاف وزير الدفاع البيلاروسي، أنه من أجل استبعاد الاشتباك العسكري المباشر، يتم استخدام «مناطق رمادية» من عدم الاستقرار حول الدولة الضحية المختارة وشن حروب بالوكالة.