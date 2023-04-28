محافظ الجيزة: رفع 1300 حاله اشغال وتعدي علي الطريق العام عقب إجازة عيد الفطر

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتمشيط الشوارع من اي إشغالات اوتعديات علي الطريق العام وأرصفة المشاه والجزر الوسطي من قبل المنشأت التجارية والمقاهي والمطاعم والكافيهات وذلك لما تسببه من إعاقه للحركة المرورية ولتوفير حرم امن لسير المواطنين. وقد تابع اللواء أحمد راشد جهود الحملات عقب إجازة عيد الفطر المبارك والتي اسفرت عن رفع ١٣٠٠ حاله اشغال وتعدي بأحياء شمال والوراق والهرم والطالبية والعمرانية ومدينة الحوامدية ساهمت في تحقيق الإنضباط بالطريق.

شملت الحملات رفع استاندات معروضات وحواجز حديدية وحالات اشغال من شوارع ضياء والعريش وحسن محمد وعبد اللطيف والمريوطية وفيصل وانور السادات بحي الطالبية وشوارع أحمد كامل وعثمان محرم والشعب بحي العمرانية وشوارع ترعه السواحل والبراجيل والغاز والمساكن بحي الوراق وشوارع الميزان والجمهورية ومنطقه مني الامير بمدينة الحوامدية ومناطق ط ، ع بقطاع حدائق الاهرام .

كما تابع محافظ الجيزة جهود أجهزة حي شمال الجيزة في تحقيق الانضباط بالشارع ورفع التعديات من الطريق العام حيث تم شن حملات بقطاع المنيرة الشرقية بشوارع العامل الأول والغيط وطلعت حرب ومحمد حجازي بالاضافه الي شوارع بني محمد وترعة بشتيل والعروبة بقطاع المنيرة الغربية. وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز وبالتعاون مع شرطة المرافق ومواصلة تحقيق الانضباط بالشارع وان تكون الحملات علي مدار اليوم . كما كلف المحافظ بمتابعه جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافه والتجريد للشوارع الداخلية والجانبية بالتنسيق مع هيئة النظافة .

343043293_985591312384874_7903736495956081663_n

343224299_1504686686730344_4089978793660385243_n

343259971_955256315502141_3012780637548256723_n