علاقة غير شرعية.. القبض على المتهمة بإلقاء رضيع أمام مسجد بمنشأة القناطر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي فتاة المتهمة بالتخلص من رضيعها بإلقائه أمام مسجد بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة، وجاري ضبط والد الطفل الهارب.

وتلقى ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا من الأهالي بالعثور على طفل رضيع ملقي أمام مسجد بمنطقة وردان دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على طفل حديث الولادة ملقي أمام مسجد وصحته العامة جيده، وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلي هوية المتهمة بالقاء الطفل، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطها واقتيادها إلي ديوان المركز.

وبمواجهتها اعترفت بارتباطها بعلاقة غير شرعية بأحد الأشخاص "محدد لديها" وكان الطفل نتيجة تلك العلاقة الاثمة وعقب تنصل والد الطفل من الاعتراف به قامت بالتخلص منه أمام المسجد ليعثر عليه أحد الأهالي ويقوم بتربيته، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط والد الطفل الهارب.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.