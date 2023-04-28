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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير الرى يتفقد أعمال تطهير الترع بمحافظة المنوفية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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أجرى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم، بجولة ميدانية لمحافظة المنوفية لمتابعة أعمال تطهير الترع الرئيسية بنطاق المحافظة، رافقه خلالها اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة، المهندس حمدى شوقى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمنوفية، والمهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، واللواء وحيد الحضرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.

وقام وزير الموارد المائية والري بتفقد أعمال تطهيرات الرياح المنوفى وبحر شبين وترعة الساحل بمحافظة المنوفية، ومتابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع، والإطمئنان على إستقرار الجسور وقدرة هذه المجارى المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة، وذلك فى إطار متابعة الإستعدادات الحالية لفترة أقصى الإحتياجات المقبلة.

أعمال تطهير الترع الإدارة المركزية للموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية المجارى المائية المنوفية