اتحاد الاسكواش: بدء تصفيات بطولة العالم للناشئين الأسبوع المقبل

أكد عباس قاعود أسطورة الاسكواش ورئيس لجنة الحكام والمدربين في اتحاد الاسكواش، أن اتحاد الأسكواش يسير بكافة البطولات بالشكل الذي يخدم المنتخبات، مشددًا على أهمية بطولة الناشئين للاسكواش.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي، وبسنت الحسيني، إن هذه البطولة السنوية من أنجح البطولات المحلية، وتتميز بكفاءة عالية، في ظل المشاركة المتميزة.

وواصل قائلًا: "البطولة آخر بطولة اسكواش في هذا الموسم، وبداية من الأسبوع القادم ستبدأ تصفيات بطولة العالم للناشئين والناشئات، ومصر حاملة اللقب ونتمنى الحفاظ على اللقب".

وانطلقت فعاليات بطولة الناشئين للاسكواش، والتي تقام تحت رعاية اتحاد الاسكواش في ختام الموسم المحلي، حيث شهدت البطولة إقبالا كبيرا خلال المراحل السنية المختلفة للمنافسة على جوائز البطولة، والتي تعتبر من أكبر وأهم بطولات الاتحاد بعد إدراجها رسميا في مسابقات الاتحاد.

