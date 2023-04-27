صحفيتان إيطاليتان تزوران واحات الوادي الجديد .. صور

استقبلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، صحفيتين من إيطاليا للتعرف على المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

وقال محسن عبدالمنعم، مدير الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالوادي الجديد، إن الهيئة أعدت برنامجا سياحيا وترفيهيا للصحفيتين الإيطاليتين ، واللتين أبديتا إعجابهما بمناظر وجمال وطبيعة الواحات خاصة مشاهد الغروب وسياحة التأمل بها أو سياحة " الميديتشين" وهي المعنية بالجلوس وسط الغرود وفي قلب الصحراء لمتابعة مشاهد ومناظر الشروق والغروب.

وأكد عبدالمنعم أن الصحفيتين أشادتا بمعالم الوادي السياحية خاصة السياحة العلاجية موضحا أن الوفد بدأ رحلته من 4 أيام بدأها من القاهرة ثم الواحات البحرية وبعدها الصحراء البيضاء في الفرافرة ثم الداخلة وباريس والخارجة متجهتين اليوم لمحافظة الأقصر، معربتين عن سعادتهن بواحات الوادي الجديد بمستوى النظافة في شوارع مدينة الخارجة كما أهدت هيئة تنشيط السياحة للصحفيتين هدايا تذكارية معبرة عن مقومات السياحة والآثار بالوادي الجديد بالإضافة لهدايا عينية.

ولفت الى أن الصحفيتين أكدتا أن الوادي الجديد رائعة بل أكثر الأماكن في العالم روعة ومصر ليست فقط أهرامات الجيزة أو مدينة الغردقة أو شرم الشيخ بل بالعكس هناك أماكن أكثر سحرا وتشويقا وجمالا منهم الصحراء البيضاء في واحة الفرافرة بالوادي الجديد.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت تنظيم رحلات سياحية بالتنسيق مع الوزارة وشركات السياحة المختلفة لزيارة المحافظة، مع التركيز على زيارة الوفود لمناطق السياحية العلاجية والاستشفائية وسياحة التأمل، إضافة للمعابد والمتاحف والمناطق الأثرية التاريخية، كما أن المحافظة بصدد استقبال وفود من عدة أندية كبيرة في القاهرة خلال الفترة الحالية.

زيارة صحفيتين ايطالتين للوادي الجديد (1)

زيارة صحفيتين ايطالتين للوادي الجديد (2)

زيارة صحفيتين ايطالتين للوادي الجديد (3)

زيارة صحفيتين ايطالتين للوادي الجديد (4)

زيارة صحفيتين ايطالتين للوادي الجديد (5)

زيارة صحفيتين ايطالتين للوادي الجديد (6)

زيارة صحفيتين ايطالتين للوادي الجديد (7)

زيارة صحفيتين ايطالتين للوادي الجديد (8)

زيارة صحفيتين ايطالتين للوادي الجديد (9)

زيارة صحفيتين ايطالتين للوادي الجديد (10)