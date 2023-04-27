وزير الشباب يتفقد معرض المنتجات التراثية واليدوية بشمال سيناء

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معرض المنتجات التراثية واليدوية الذي أقامته الإدارة المركزية لتنمية الشباب، إدارة المرأة والفتاة، الذي يضم مخرجات ورش عمل أندية الفتاة بمحافظة شمال سيناء، وذلك خلال مشاركته في الاحتفالات بالعيد القومى بمحافظة شمال سيناء.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بجودة المنتجات المعروضة وأوصى باستبدال الدروع التي كانت تقدم كهدايا تذاكرية للوفود القادمة إلى مصر بهذه المنتجات التي تعبر عن تراثنا السيناوي العريق، وأن يكتب أسم وزارة الشباب والرياضة على المنتجات لتكون نواة للمشروعات الشبابية التى تساهم في التمكين الاقتصادي للشباب وتشجيع وتنمية مجال المشروعات الصغيرة، من أجل الحد من البطالة وخلق فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية الاقتصادية

كما أعرب عن سعادته بمشاركته فى الاحتفال بالعيد القومى لسيناء، ومشاركة الوزارة بتنفيذ باقة من البرامج والمشروعات فى مراكز شباب سيناء.