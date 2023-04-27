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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء

الاجتماع الفني -
الاجتماع الفني - ارشيفية
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يقام الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي، في الواحدة ظهر غد الجمعة (بتوقيت القاهرة) بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة البعثة في مدينة الدار البيضاء، فيما تقام المبارة نفسها مساء السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويحضر الاجتماع الفني من الأهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز وعمرو محسب إداريا الفريق.

ويتواجد في الاجتماع وفد «كاف» ومراقب وحكم المباراة، بالإضافة إلى مسؤولي نادي الرجاء المغربي، وذلك للتأكيد على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

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