تعرف على حظك في الأبراج اليوم الجمعة 28 أبريل 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج، اليوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية الصحية أكثر من شرب الماء لأنك تعاني من الجفاف، أما من الناحية المهنية تشعر بحب للعمل ولديك أفكار جديدة، عاطفياً لا يوجد أي شيء جديد.

برج الثور

من الناحية الصحية ابتعد عن الأطعمة الحارة حتى لا تصاب بتيج بالقولون، مهنياً تفكر بعمل جدول جديد لتطوير مهاراتك، أما عاطفياً تشعر بتغير الشريك معك.

برج الجوزاء

من الناحية الصحية حاول أن تلتزم بنظام غذائي مليء بالبروتين والمعادن، مهنياً تشعر بالرغبة في العمل بمكان ووظيفة جديدة، عاطفياً تفكر بالسفر لوحدك للعمل من دون شريكك.

برج السرطان

من الناحية الصحية حاول أن تبتعد عن الكربوهيدرات لأنك تعاني من الوزن الزائد خاصة في منطقة البطن، أما من الناحية المهنية حاول أن تبتعد هذه الفترة عن أخذ إجازات لأنه في بداية الصيف لديك مناسبات كثيرة وخاصة وسوف تحتاج هذه الإجازات، أما من الناحية العاطفية أنت والشريك تخططان لحفلة مع الأصدقاء من باب التغيير.

برج الأسد

من الناحية الصحية تفكر بعمل فحوصات للتأكد من الحديد وفيتامين د، أما مهنياً تفكر بالبحث عن عمل لأنك تشعر بالملل، عاطفياً اليوم سوف تحتفل بعيد زواجكما.

برج العذراء

من الناحية الصحية أنت تعاني من أوجاع في الظهر والرقبة حاول أن تمارس رياضة السباحة، مهنياً مشاكل وضغوطات تسبب لك عدم النوم والتوتر، عاطفياً تخطط للسفر مع العائلة أنت والشريك.

برج الميزان

من الناحية الصحية ابتعد عن الأطعمة الحارة أما مهنياً حاول أن تلتزم بأوقات الدوام أكثر يا عزيزي.

برج العقرب

من الناحية الصحية تبدأ بعمل رجيم قاسي لأنك تعاني من آلام في الرقبة، مهنياً تبدأ بعمل جديد في بداية مايو، عاطفياً أنت والشريك تخططان لرحلة حول الطبيعة.

برج القوس

من الناحية الصحية ابتعد عن الكافيين لأنك تعاني من حرقة في المعدة، من الناحية المهنية تشعر بالغيرة من ذكاء زيل لك، عاطفياً أنت والشريك على خلاف قوي.

برج الجدي

من الناحية الصحية لديك آلام في الرقبة والظهر مارس رياضة السباحة، مهنياً أنت والمدير على خلاف حاول أن تهدأ لأنك بحاجة إلى العمل، عاطفياً حب جديد يدخل حياتك.

برج الدلو

من الناحية الصحية نظم ساعات نومك لأنه قلة النوم تسبب لك صداع وأوجاع في الظهر، مهنياً تبحث عن عمل جديد يناسب أجوءك.

برج الحوت

من الناحية الصحية تفكر بعمل رجيم قاسي لأنه في فصل الصيف لديك مناسبات كثيرة، من الناحية المهنية تفكر بالسفر لمدة طويلة اخبر مديرك من الآن، عاطفياً لا يوجد جديد.