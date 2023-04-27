استقرار العملات الأجنبية والعربية في ختام تعاملات اليوم الخميس

استقرت أسعار الصرف الأجنبي والعربي في نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي قبل بدء العطلة الرسمية في البنوك.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 34.05 جنيه للشراء و 34.16 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 38.47 جنيه للشراء و 38.6 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.5 جنيه للبيع و 34.63 جنيه للشراء.

وسجل سعر الـ100 ين ياباني نحو 23.11 جنيه للشراء و23.18 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 100.72 جنيه للشراء و 101.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

و بلغ سعر اليوان الصيني نحو 4.45 جنيه للشراء و 4.46 جنيه للبيع.

