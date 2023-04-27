الأحد.. مجلس الزمالك يعقد جلسة لمناقشة أزمة كهربا وحسم المشاركة بالسوبر

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الدعوة لمجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ يوم الأحد المقبل في الثالثة عصرا، لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بالنادي.

ومن المقرر أن يناقش الإجتماع قرار النادي النهائي بالمشاركة في كأس السوبر المصري أمام الأهلي 5 مايو المقبل من عدمه، بالإضافة لمناقشة أزمة عدم تطبيق قرار إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي حتى الآن بعد سبه لنادي الزمالك وجماهيره بأحد المباريات .

ويجهز الكولومبي كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، اللاعبين المصابين لموقعة السوبر المصري أمام الأهلي والمقرر لها يوم 5 مايو المقبل بالإمارات.

ويعاني أكثر من لاعب بالفريق من إصابات متنوعة وعلى رأسهم، مصطفى شلبي، وأحمد فتوح، وعمرو السيسي، ومحمد عبد الشافي، وعبد الله جمعة، ويخضع اللاعبين في الفترة الحالية لبرامج تأهيلية وبدنية لتجهيزهم بشكل فني وبدني جيد للسوبر.

وفاز فريق الزمالك أمس الأربعاء بنتيجة 1-0 على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة، بالمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

رفع هذا الفوز رصيد الزمالك للنقطة 43 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 30 في المركز الـ11.

يذكر أن الزمالك يشارك في السوبر المصري المقبل، بصفته حامل لقب درع الدوري عن النسخة الماضية، بينما يشارك الأهلي كحامل لقب كأس مصر عن النسخة الأخيرة.