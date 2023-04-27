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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن الحالة الصحية لسائح سقط من علو بالمنطقة الأثرية بالهرم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لسائح سقط من علو بالمنطقة الاثرية بالهرم، تمهيدًا لسؤاله حول الواقعة، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وأفد التقرير المبدئي لحالة السائح، تعرضه إلى كسور وكدمات فى أنحاء متفرقة من جسده جراء السقوط.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا  من الخدمات المعينة بالمنطقة الأثرية بالهرم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين سقوط سائح أجنبى من علو وتم نقله لمستشفى الهرم لتلقي العلاج.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جهات التحقيق سقوط سائح المنطقة الأثرية الهرم