حبس شخص أطلق النيران على آخر لسرقته في منشأة ناصر

بدأت نيابة منشأة ناصر الجزئية اليوم الخميس، التحقيق مع متهم أطلق النيران على أخر لسرقته بالإكراه.

ووجهت النيابة للمتهم تهم؛ حيازة سلاح نارى غير مرخص، الشروع في قتل مواطن، السرقة بالإكراه وترويع المواطنين، وقررت حبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة، والتحفظ علي السلاح النارى.

كما طلبت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمجنى عليه تمهيدا للاستماع إلى أقواله.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات، كائنة بدائرة القسم، بإستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصاب بطلق نارى "خرطوش" بالجسم.



بالانتقال وسؤاله قرر بقيام أحد الأشخاص "لا يعلم بياناته" بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام فرد خرطوش كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها وكذا سرقة مبلغ مالى كرهًا عنه.



وعقب تقنين الإجراءات تم تحديده وأمكن ضبطه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع والمُستخدم فى إرتكاب الواقعة والمبلغ المالى المستولى عليه.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.