محافظ بني سويف يُكرّم  "بسمة" بعد فوزها ببرونزية فى بطولة العالم لرفع الأثقال بألبانيا

كرم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، الطالبة بسمة رمضان عبد الوهاب، لاعبة منتخب مصر للناشئين في لعبة رفع الأثقال “من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي”، بمناسبة فوزها بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة العالم للشباب، والتي استضافتها دولة ألبانيا في الفترة من 25 مارس 2023 حتى الأول من أبريل الجاري.

جاء ذلك خلال استقباله للاعبة "بمكتبه " حيث أهداها شهادة تقدير لتميزها وانجازها الكبير في تحقيق ميدالية ومركز متقدم على مستوى العالم، واستطاعت أن تكون خير سفيرة لبلدها ورفعت علم مصر في محفل دولي، مؤكدا على أن بني سويف تزخر بالمواهب في مختلف المجالات والميادين، التي لن ندخر جهدا في اكتشافهم وتقديمهم للمنتخبات والمسابقات المحلية والدولية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وأعربت اللاعبة عن تقديرها لمحافظ بني سويف وسعادتها بهذا التكريم الذي لا يعتبر الأول، خاصة أن سبق وكرمها المحافظ في يناير الماضي، بعد مشاركتها في البطولة العربية "تحت 17 عام" بسوريا، وتمكنت خلالها من حصد 3 ميداليات ذهبية لمصر في رفع الأثقال وزن 45 كجم، مؤكدة على أن استمرار دعم وتكريم المحافظ لها ولأسرتها، هو تكريم لها من الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الراعي الأول للرياضة والرياضيين.

شهد التكريم حضور مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، هشام الجبالي وكيل المديرية لقطاع الرياضة، الدكتورة إيمان حسين مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببني سويف، الكابتن أحمد عبد العزيز مدرب بمنتخب مصر لرفع الأثقال، الكابتن مصطفى عبد العزيز مدرب اللاعبة ببني سويف.