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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: الدولة ضاعفت دعم السلع التموينية إلى 140 مليار جنيه

السلع التموينية
السلع التموينية
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قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي، إن الدولة تعمل منذ عام 2016 على إعادة هيكلة الوضع اقتصاديا، وساعد ذلك في تلقي الصدمات الاقتصادية العالمية بدون أزمات،  من خلال البرامج الاقتصادية وهيكلة منظومة الضرائب وبرامج تكافل وكرامة؛ مما ساعد في توجيه الإنفاق بشكل رشيد.

وأضاف “شادي”، خلال لقاء عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الخميس، أن برامج الدعم المتنوعة التي قدمتها الدولة للمواطنين خاصة للفئات الأكثر استحقاقا ساعدت في الوصول للشريحة الكبرى من الفئات الأولى بالرعاية، موضحا أن نسب الدعم من السلع التموينية تضاعفت من 97 مليار جنيه إلى  140 مليار جنيه، والدعم في المواد البترولية من 18 مليار إلى 90 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن الدولة تقدم حزمات دعم متنوعة للمواطن بغض النظر عن العام المالي والمخصصات المحددة بالميزانية، حيث تم توجيه الحزمة الثالثة في الدعم منذ ديسمبر 2022 تكلفت ما يزيد عن 300 مليار والحزمة الرابعة ستزيد عن هذا الرقم ما يعادل 48 مليار جنيه حتى يتم توفير أكبر قدر من الرعاية لجميع المواطنين لتجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية.

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