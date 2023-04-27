أمين «البحوث الإسلامية» يلتقي سفير كازاختسان ويبحثان التعاون العلمي والثقافي

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد في مكتبه، اليوم الخميس، وفدًا من سفارة كازاخستان بالقاهرة، ضم خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاختسان، جينيس مستشار بالسفارة، وذلك لبحث سبل التعاون والثقافي المشترك بين الجانبين.

في بداية اللقاء رحّب الأمين العام بالسفير والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار دور الأزهر الشريف العالمي بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، انطلاقًا من أن الأزهر الشريف ليس خاصًا بنا كمصريين فقط وإنما يعمل على حفظ التراث الإنساني في العالم كله لذا يرتبط بكل شعوب العالم ارتباطًا وجدانيًا.

وأضاف عياد أن هذا اللقاء يؤكد عمق العلاقات التاريخية والإنسانية بين البلدين؛ مشيرًا إلى أنه يفتح مجالات متعددة للتعاون العلمي المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والبحثية المختلفة؛ حيث تناول اللقاء التعاون في المجالات المتعددة مثل: التعاون العلمي المشترك في مجال تحقيق التراث العلمي سواء في الجانب الفقهي الأصولي العقدي أم غيره من فروع العلوم الشرعية المتنوعة، كما تطرق الحديث إلى المؤتمر المقرر انعقاده بخصوص السلطان الظاهر بيبرس، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين المجمع وبين المراكز العلمية بكازخستان.

من جانبه ثمّن الوفد دور الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر في نشر السلام العالمي والتسامح بين الناس، والعمل على نشر ثقافة المحبة والتعايش المشترك بين الجميع، والجهود المبذولة في الحفاظ على التراث الإسلامي والعمل على الاستفادة منه.